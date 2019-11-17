شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الحوثي تتساقط في الضالع وصعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

قتل 3 قياديين حوثيين في محافظتي صعدة والضالع خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك مع الجيش اليمني الوطني. وأعلنت مصادر عسكرية يمنية لـ«الخليج 365» أن المليشيا خسرت 3 من كبار قادتها الذين تلقوا تدريبات على أيدي قوات «الباسيج» في طهران خلال السنوات الماضية، ضمن مجموعة يقدر عددها بـ200 شخص.

وأضافت المصادر أن القياديين «أبو الرضا» و«أبو طالب السفياني» قتلا في مواجهات مع قوات الشرعية في جبهة الملاحيظ برفقة عدد من مسلحيهم. وأفادت أن القيادي الحوثي حسن محمد الوشلي المكنى «أبو سليمان» قتل مع نجله المكنى «أبو حسن» في الضالع. وأكدت أن مستشفى الثورة بذمار يستقبل يومياً عشرات الجثث من القتلى قادمة من الضالع وصعدة، وأن غالبية القتلى ينتمون إلى المحافظة.

وعلى وقع الخسائر التي تتكبدها المليشيا، تواصل عصابات الحوثي نشر الفوضى والمتاجرة بالممنوعات في عدد من المدن، خصوصاً العاصمة صنعاء. وكشفت مصادر موثوقة لـ«الخليج 365» أن قيادات حوثية أنشأت أوكارا في منازل داخل الأحياء الشعبية في صنعاء لبيع المخدرات وصناعة وبيع الخمور، وأفادت بأن المليشيا وجهت قياداتها، خصوصاً التي استقطبتهم من داخل السجون، بالعمل في تجارة الممنوعات والاختطاف وسرقة المنازل، شريطة أن لا يعلنوا أي ارتباط بالحوثي، ومن يفتضح أمره ستتم تصفيته. وأعلنت المصادر أن 5 أشخاص توفوا أمس الأول بسبب تناولهم خمورا مغشوشة تحتوي على مادة سامة في صنعاء، فيما لا يزال شخصان في العناية المركزة بحالة حرجة.