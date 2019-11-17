انسحاب مرشح الوطني الحر لمركز عضوية ومنصب نقيب المحامين في بيروت

كشف مرشح "​التيار الوطني الحر​" لمركز عضوية ومنصب نقيب المحامين في ​بيروت​ المحامي جورج نخله عن أنه "لأسباب تتعلق بالوضع العام في البلاد، اتخذتُ القرار بعدم خوض المعركة الانتخابية لمركز عضوية ولمنصب نقيب المحامين في بيروت، تاركاً الحرية الكاملة للزملاء المؤيدين لي باختيار من يرونه مناسباً في ​الدورة​ الأولى"، مؤكداً "الالتزام بدعم الزميل ​علي عبدالله​ على أن يتم اتخاذ القرار المناسب على اثر نتائج الدورة الأولى".

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