أشارت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أن "موافقة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ على تسمية الوزير السابق ​محمد الصفدي​ أتت مكبلة ومشروطة، فالحريري لم يتعهد بالمشاركة ب​الحكومة​ ولم يوافق على صيغة التكنوسياسية، وبالتالي فإن هناك شكوكا تحوم حول تسميته الصفدي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجريدة: موافقة الحريري على تسمية محمد الصفدي أتت مكبلة ومشروطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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