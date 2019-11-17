الانباء: رفض ميقاتي والسنيورة وسلام للصفدي كسر موجة ترشيحه

أفادت صحيفة "الانباء" الكويتية بأن "الموقف الذي كسر موجة ترشيح الوزير السابق ​محمد الصفدي​ اتأليف ​الحكومة​ الجديدة على الصعيد السياسي، فقد تمثل بقرار ثلاثي رؤساء الحكومة السابقين ​نجيب ميقاتي​ و​فؤاد السنيورة​ و​تمام سلام​ رفض ترشيحه من خلال التأكيد على تسمية رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​"، موضحةً أن "هذا الاصرار مرده الى رفض ميقاتي تبني ترشيح الصفدي بأي شكل من الاشكال، ملوحا بالانسحاب من هذا التجمع، وقد اتجه لحسم امره عندما عرض على سلام ان يكون رئيس حكومة المرحلة، لكن سلام رفض ذلك، هنا تولى السنيورة الاتصال هاتفيا بالحريري وابلغه موقفي ميقاتي وسلام وبالتالي عزم الثلاثة على تسميته شخصيا".

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