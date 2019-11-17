النشرة: لا صحة للاخبار عن وجود تظاهرات او إطلاق نار على متظاهرين أمام عين التينة

علمت "​الخليج 365​" أنه "لا صحة للاخبار عن وجود تظاهرات او ​إطلاق نار​ على متظاهرين أمام ​عين التينة​". وكانت بعض وسائل الاعلام قد أفادت عن "وقوع اطلاق نار على متظاهرين امام مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة".

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