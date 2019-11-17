اندلاع حريق في محطة "شمس 1" للطاقة بأبو ظبي

أفادت شركة "شمس للطاقة" الإماراتية بأن "حريقا شب في محطة "شمس 1" للطاقة الشمسية في ​أبو ظبي​"، مبينة أنه "تم إخماده دون وقوع إصابات"، مشيرةً إلى أن "فرق الإطفاء وإدارة ​الدفاع المدني​ بأبو ظبي أخمدت الحريق في المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بالإمارة"، لافتةً إلى أنه "لم ترد أنباء عن أي إصابات".

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