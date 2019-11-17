نائب ترامب دعا الجيش الفنزويلي إلى التخلي عن دعم مادورو

شدّد نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك بينس، على أنّ "الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لا يحترم الحرية وسيادة القانون وعليه أن يرحل".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا ندعو العسكريين في فنزويلا للوقوف إلى جانب الفنزويليين لا إلى جانب الطاغية. جيش فنزويلا يجب أن يكون قوّة خير"، مركّزًا على أنّ "إمكانيّة تغيير الوضع إلى الأفضل في أيديكم".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية في مقدّمة الدول الّتي أعلنت اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الّذي نصّب نفسه في 23 كانون الأول الماضي، قائمًا بأعمال رئيس بلاده. وحذت حذو واشنطن معظم دول أميركا اللاتينية وعدد من الدول الأخرى.
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