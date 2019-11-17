نائب ترامب دعا الجيش الفنزويلي إلى التخلي عن دعم مادورو

شدّد نائب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​مايك بينس​، على أنّ "الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ لا يحترم الحرية وسيادة القانون وعليه أن يرحل".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا ندعو العسكريين في ​فنزويلا​ للوقوف إلى جانب الفنزويليين لا إلى جانب الطاغية. جيش فنزويلا يجب أن يكون قوّة خير"، مركّزًا على أنّ "إمكانيّة تغيير الوضع إلى الأفضل في أيديكم".

وكانت ​الولايات المتحدة الأميركية​ في مقدّمة الدول الّتي أعلنت اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية، ​خوان غوايدو​، الّذي نصّب نفسه في 23 كانون الأول الماضي، قائمًا بأعمال رئيس بلاده. وحذت حذو واشنطن معظم دول ​أميركا اللاتينية​ وعدد من الدول الأخرى.