وزير دفاع اليمن: نثمن مواقف التحالف بمواجهة المخططات الرامية للعبث بأمن البلاد

ثمن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي "مواقف التحالف في مواجهة المخططات الرامية للعبث بأمن البلاد، ومواقف التحالف في دعم الشرعية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومساندته لاستعادة دولته وشرعيته ومؤسساته الدستورية"، مشددا على "الالتزام بالجاهزية في جميع الوحدات والمواقع، وبذل المزيد من العمل والتعاون لتجاوز التحديات والمعوقات".

وحث المقدشي على "المضي نحو استكمال تحرير ما تبقى من مناطق لا زالت تحت سيطرة ​الحوثيين​ المدعومين من ​إيران​، على حد قوله"، داعيا إلى "مضاعفة جهود إعادة بناء ​القوات المسلحة​ وفق أسس متينة صحيحة"، مشيراً إلى أن "الشعب اليمني أصبح اليوم أكثر وعيا وإدراكا بخطورة الأطماع والمخططات الساعية للنيل من سيادته ووحدته".