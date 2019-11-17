دخل أحد مسؤولي الموازنة في "البيت الأبيض" مارك ساندي، جلسة مغلقة في مجلس النواب الأميركي، في إطار التحقيق في مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأدلى بشهادته في ما يتعلّق بحجب المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
ولفت عضو لجان القضاء والرقابة النائب الديمقراطي جيمي راسكين، في تصريح صحافي خارج القاعة، إلى أنّ "ساندي استُدعي لإلقاء الضوء عمّا إذا كانت المساعدات العسكرية قد حُجبت لأغراض سياسيّة"، موضحًا أنّ "هذا جزءًا فنيًّا من تحقيقنا. نريد أن نعرف على وجه الدقّة كيف ترجم الرئيس هدفه السياسي لوسيلة يؤثّر بها على الحكومة الأوكرانية لدفعها لتنفيذ ما أراد من خلال عملية الموازنة".
وساندي هو أوّل مسؤول بمكتب الإدارة والموازنة يُدلي بشهادته في هذا التحقيق، بعد أن رفض ثلاثة مسؤولين الاستجابة لمذكرات استدعاء من الكونغرس الأميركي للمثول أمام اللجنة والإدلاء بشهادتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول موازنة في "البيت الأبيض" أدلى بشهادته في تحقيق مساءلة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.