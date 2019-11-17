مسؤول موازنة في "البيت الأبيض" أدلى بشهادته في تحقيق مساءلة ترامب

دخل أحد مسؤولي ​الموازنة​ في "​البيت الأبيض​" مارك ساندي، جلسة مغلقة في ​مجلس النواب الأميركي​، في إطار التحقيق في مساءلة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وأدلى بشهادته في ما يتعلّق بحجب المساعدة العسكرية ل​أوكرانيا​.

ولفت عضو لجان القضاء والرقابة النائب الديمقراطي جيمي راسكين، في تصريح صحافي خارج القاعة، إلى أنّ "ساندي استُدعي لإلقاء الضوء عمّا إذا كانت المساعدات العسكرية قد حُجبت لأغراض سياسيّة"، موضحًا أنّ "هذا جزءًا فنيًّا من تحقيقنا. نريد أن نعرف على وجه الدقّة كيف ترجم الرئيس هدفه السياسي لوسيلة يؤثّر بها على الحكومة الأوكرانية لدفعها لتنفيذ ما أراد من خلال عملية الموازنة".

وساندي هو أوّل مسؤول بمكتب الإدارة والموازنة يُدلي بشهادته في هذا التحقيق، بعد أن رفض ثلاثة مسؤولين الاستجابة لمذكرات استدعاء من ​الكونغرس الأميركي​ للمثول أمام اللجنة والإدلاء بشهادتهم.