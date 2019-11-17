نائب وزير خارجية روسيا بحث مع مساعد وزير خارجية إسبانيا بالوضع في سوريا وأوكرانيا

أعنلت ​وزارة الخارجية الروسية​ أنّ "نائب وزير الخارجية الروسية ​ألكسندر غروشكو​، التقى مساعد وزير الخارجية الإسبانية فرناندو فالنزويلا". وأوضحت في بيان، أنّه "جرى خلال اللقاء تبادل جوهري وشامل لوجهات النظر حول موضوع التعاون بين ​روسيا​ وإسبانيا في منظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​ و​مجلس أوروبا​، ومسائل العلاقات بين روسيا و​الاتحاد الأوروبي​ و"حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​"، بالإضافة إلى الاستقرار الاستراتيجي ومراقبة التسلح وآفاق حلّ الأزمات في ​سوريا​ و​ليبيا​ والوضع في ​أوكرانيا​".

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