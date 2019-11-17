نائب وزير خارجية روسيا بحث مع مساعد وزير خارجية إسبانيا بالوضع في سوريا وأوكرانيا

أعنلت وزارة الخارجية الروسية أنّ "نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر غروشكو، التقى مساعد وزير الخارجية الإسبانية فرناندو فالنزويلا".
وأوضحت في بيان، أنّه "جرى خلال اللقاء تبادل جوهري وشامل لوجهات النظر حول موضوع التعاون بين روسيا وإسبانيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، ومسائل العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي و"حلف شمال الأطلسي- الناتو"، بالإضافة إلى الاستقرار الاستراتيجي ومراقبة التسلح وآفاق حلّ الأزمات في سوريا وليبيا والوضع في أوكرانيا".
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