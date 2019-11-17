أفادت وسائل إعلام اسرائيلية عن "مقتل 5 أشخاص في ​إطلاق نار​ ب​سان دييغو​، جنوب ولاية ​كاليفورنيا​ ب​الولايات المتحدة​"، مشيرةً إلى ان "​الشرطة​ قالت أن مطلق النار هو أحد القتلى، ولا يبحثون عن مشتبه به، مرجحين أن الحادث قد يكون نابعا من حادث داخلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بسان دييغو بجنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.