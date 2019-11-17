مسؤول ايراني: قرار رفع سعر البنزين جاء في وقت غير مناسب ويجب تدقيقه

استنكر رجل الدين الإيراني البارز، ناصر ​مكارم شيرازي​ "رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف"، معتبرا أن "القرار بهذا الشأن أثار صدمة لدى المجتمع الإيران"، مشيراً إلى أن "القرار بشأن رفع ​أسعار المحروقات​ بمقدار ثلاثة أضعاف جاء في وقت غير مناسب ودون ذكر أسباب".

ووصف رجل الدين قرار رفع أسعار المحروقات بهذه الطريقة بـ "المتسرع"، متسائلا: "إذا كانت ثمة مشكلة لدى ​الحكومة​ - ولديها مشكلة بالتأكيد - ألا يمكن حلها بطريقة أخرى غير هذه؟"، معتبراً أنه "كان من الأفضل لو شرحت السلطات أسباب هذه الخطوة للرأي العام وشاورته في الأمر".

وأعرب شيرازي عن "اعتقاده بأن القرار المذكور يحتاج إلى التدقيق"، داعيا إلى "النظر فيما يمكن القيام به لإقناع الرأي العام بضرورة هذا الإجراء".