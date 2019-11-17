ارتفاع عدد الضحايا جراء الاشتباكات في بوليفيا إلى 9 أشخاص

أفاد مفوض حقوق الإنسان في كوتشابامبا البوليفية، نيلسون كوكس، بـ"وفاة ثلاثة مصابين في جراء الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب المدينة، متأثرين بجراحهم، إضافة إلى إعلان موت دماغي لشخص رابع"، ما يؤدّي إلى ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات إلى 9.
وكانت قد أكّدت وكالة "فرانس برس"، مقتل 5 مزارعين من مؤيّدي الرئيس البوليفي السابق ايفو موراليس، أمس الجمعة، خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش، بالقرب من كوتشابامبا، حيث منعت السلطات أنصار موراليس من مزارعي الكوكا من دخول المدينة واعتقلت زهاء 170 شخصًا.
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