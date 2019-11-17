شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان" تصوت على قانون الحكومة لتنمية القطاع ودعم الشباب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخذ لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، الرأى على مشروع قانون الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من حيث المبدأ بحضور النواب أعضاء اللجنة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، فى اجتماع لها اليوم.

كما تعقد اللجنة اجتماع لها غداً الإثنين، لمناقشة مواد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة والخاصة بتعريفات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتناقش اللجنة فى اجتماع لها الثلاثاء، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما قدمه لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة، بحضور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

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