هلت بشاير"المكنسة".. هطول أمطار على الإسكندرية(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

تعرضت الإسكندرية، اليوم الأحد، لهطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على معظم أحياء المدينة الساحلية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع بدء نوة"المكنسة".

وتضرب نوة المكنسة سواحل الإسكندرية في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها رياح شمالية غربية تكنس البحر – بحسب الصياديين- وأمطار غزيرة.

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ومن جانبه، أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل علي مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء بعشرات من السيارات لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع الإسكندرية وضمان استمرار السيولة المرورية.