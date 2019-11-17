منار تطلب الخلع: "حماتي عايزاني أمسح السلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "منار. ع"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر طالبت فيها بخلع محاسب، قائلة: "رفضت أمسح السلالم من دم أضحية العيد فحماتي طردتني ومولودي على ايدي".

قالت صاحبة الـ24 عامًا في دعواها رقم 1309 لسنة 2019، إنها تزوجت منذ عام من "أ. م" بعد قصة حب كبيرة، في منزل أسرته، ورزقا بطفل عمره شهرين، قبل سفره إلى الخارج.

وأضافت: "بعد سفر زوجي بدأت حماتي تتشاجر معي باستمرار بسبب رغبتها في خدمتها هي وبناتها وأنا حامل، وعندما شكوت لزوجي طلب مني أن أجلس عند أسرتي حتى الولادة، وبالفعل جلست مع والدتي لترعاني".

وتابعت الزوجة: "يوم الولادة جاءت حماتي وحمايَ في المستشفى وأصرت على تسمية مولودي على اسم حماي ورفضت لأنه اسم قديم وأنا أريد اسمًا جديدًا فهددتني بأنهم لن يسجلوا الطفل، وعندما شكوت لزوجي بعد عودته من السفر، طلب مني تنفيذ طلب والدته، وبالفعل سميت ابني على اسم حماي".

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وتوالت المشاكل بين الزوجة وحماتها وأشارت "منار"، إلى أنها ذات مرة فوجئت بحماتها تفصل عنها الكهرباء حتى لا تستطيع تشغيل التكييف، فقالت لها "ابني لا يتحمل الحر"، فردت عليها: "عوديه على الحر، زوجك مش متغرب عشان يدفع فواتير الكهرباء".

استكملت الزوجة حياتها حفاظًا على حياتها الزوجية، إلى أن جاء يوم عيد الأضحى وطلبت منها حماتها مسح سلالم المنزل، لإزالة آثار الذبيحة فرفضت لخوفها من شكل الدماء، وتركت المنزل وذهبت إلى أهلها.

أوضحت الزوجة: "حماتي اشتكت لزوجي فاتصل بي وطلب منى أعود إلى منزلي وأنفذ تعليمات والدته وهددني إذا لم أنفذ، سوف يمنعني من دخول منزلي وعدم الإنفاق على طفلنا، رفضت أعود وبعد العيد ذهبت إلى منزلي لكي آخذ ملابس ابني فمنعتني حماتي من دخول شقتي وأخذت منى مفتاح منزلي بالقوة"، ومن ثما قالت لها "هذه تعليمات زوجك".

حاول والد "منار"، أن يأخذ ملابس حفيدة دون شجار، إلا أن زوجها أهانه، ووجه له كلمات مسيئة، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، لا تزال منظورة حتى الآن، ولم يفصل فيها.