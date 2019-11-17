"الصفدي" يسحب اسمه من ترشيحات رئاسة الحكومة اللبنانية ويعلن دعمه للحريري

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

أعلن الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معلنا دعمه أن يتم إعادة تكليف سعد الحريري بترؤس الحكومة المرتقبة وتأليفها.

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