19 قتيلاً في تفجير «مفخخة» شمال سوريا

بيروت (وكالات)

قُتل 19 شخصاً على الأقل غالبيتهم مدنيون، أمس، جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب بشمال سوريا، التي تسيطر عليها مليشيات سورية موالية لأنقرة، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: «إن 19 شخصاً بينهم 13 مدنياً على الأقل قتلوا جراء تفجير السيارة المفخخة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب في مدينة الباب». وكانت حصيلة أولية أفادت بمقتل 14 شخصاً.

ونقل المرصد عن ناشطيه في المدينة وجود «جثث تفحمت جراء التفجير»، مرجحاً ارتفاع حصيلة القتلى، مع وجود «أكثر من 33 جريحاً، بعضهم في حالات خطرة». وكانت المدينة الواقعة على بعد ثلاثين كيلومتراً شمال شرق مدينة حلب، تعتبر معقل تنظيم «داعش» في محافظة حلب. ولم تتبن أي جهة تنفيذ التفجير أمس.

وتشهد المدينة بين الحين والآخر فوضى أمنية وعمليات اغتيال لقياديين في صفوف المليشيات الموالية لأنقرة، وفق المرصد. وتشكل مسرحاً لتفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة تبنى تنظيم «داعش» تنفيذ عدد منها.

ورغم القضاء قبل أشهر على «دولة داعش» المزعومة، التي أعلنها التنظيم الإرهابي، إلا أنه لا يزال قادراً على التحرك من خلال خلايا نائمة وعبر هجمات يشنها انطلاقاً من انتشاره في البادية السورية المترامية الأطراف.

إلى ذلك، انتشل عناصر الدفاع المدني السوري جثثاً متحللة، دفنت في مقبرة جماعية قرب قرية تركمان بارح بريف حلب الشمالي.

وقال الدفاع المدني، أمس: «أبلغ متطوعونا في مركز أخترين التابع لقطاع أعزاز بوجود مقبرة جماعية مدفونة في جرف صخري قديم شمال شرق قرية تركمان بارح في ريف حلب الشمالي».

وأضاف: «لدى وصولهم إلى المكان، بدؤوا عمليات الانتشال، حيث عثروا على رفات ستة أشخاص داخل المقبرة».

وأفاد عدنان العمر، قائد فريق في مركز أخترين، بأن المقبرة قديمة ويبدو أنها تعود لأكثر من ثلاث سنوات، حيث «إن الجثث لا تحمل ملامح يستدل بها على أشخاص محددين».

وتضاف هذه المقبرة إلى سلسلة مقابر جماعية عثر عليها تباعاً بعد طرد تنظيم داعش في العامين الأخيرين من مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، أبرزها مدينة الرقة التي خسرها التنظيم في أكتوبر 2017. وعُثر في وقت سابق خلال العام الحالي، على مقبرة تضم ما يصل إلى 3500 جثة على مشارف المدينة، وتعتبر الأكبر في المنطقة.

وكان تنظيم داعش يغذي الشعور بالرعب في مناطق سيطرته عبر إعدامات وحشية وعقوبات يطبقها على كل من يخالف أحكامه أو يعارضه، من قطع الأطراف إلى القتل بإطلاق الرصاص أو الرجم أو قطع الرأس.