وزير الداخلية الإيراني لـ المحتجين.. قوات الأمن تمارس ضبط النفس

وكانت التظاهرات خرجت في عدد من المدن الإيرانية أمس الأول احتجاجا على إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد.

من جانبها أفادت المعارضة الإيرانية بأن قوات مكافحة الشغب هاجمت المحتجين في مدينة مشهد واعتقلت عددا منهم.

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وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن احتجاجات متفرقة جرت في مدن بينها مشهد وبيرجند وبندر عباس، وكذلك في غشسارات والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر.