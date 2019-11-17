كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانفجارات القاتلة في بلدة "الباب" السورية تثير المخاوف الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اليوم السبت،

انفجرت سيارة مفخخة،في محطة للحافلات في بلدة الباب السورية الخاضعة لسيطرة تركيا، مما أسفر عن مقتل 14 شخص، في هجوم سلط الضوء على الوضع الأمني غير المستقر في المناطق الحدودية الشمالية السورية.

كما تحركت القوات العسكرية التركية عبر الحدود الشهر الماضي، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب القوات الأمريكية على قواعد كانت بمثابة حماية للأكراد السوريين، الذين كانوا حلفاء الولايات المتحدة في القتال ضد تنظيم "داعش".

وألقت وزارة الدفاع التركية باللوم على المقاتلين الأكراد السوريين في الهجوم، وقالت: إن "عدد القتلى لا يقل عن 14أشخاص، ونفى متحدث باسم الوحدات الكردية السورية أي دور".

وذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الحكومية التركية "الأناضول"، موضحاً أن "18 مدنيًا قتلوا في الانفجار، الذي قال إنه ناجم عن سيارتين مفخختين".

كما أظهرت مقاطع الفيديو، التي أعقبت السيارات النيران وأعمدة من الدخان الرمادي وسحب الرجال الجرحى بعيدا عن جزء مزدحم من المدينة، التي كانت مسرحا للانفجارات.

وقالت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الهجوم كان يهدف إلى تطهير الحدود من المقاتلين الأكراد السوريين، الذين تعتبرهم إرهابيين وتهديدا للأمن القومي"، ويسعى أيضًا إلى إنشاء "منطقة آمنة" يمكنها استيعاب ملايين اللاجئين السوريين المقيمين الآن في تركيا.

ولكن الغزو التركي تعرض لانتقادات واسعة.

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كما حذرت الحكومات الغربية من أنها قد تؤدي إلى عودة تنظيم "داعش" المتشدد، يخشى الأكراد في المنطقة أن تتضمن أهداف تركيا تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، واستبدال الأكراد بالسكان العرب من أماكن أخرى في سوريا.

وخلال زيارة لواشنطن الأسبوع الماضي، تلقى أردوغان ترحيبًا حارًا من ترامب، لكن حفنة من أعضاء الكونجرس، الذين أغضبهم أن تركيا هاجمت مقاتلين أكراد سوريين متحالفين مع الولايات المتحدة.

كما ساعدت القوة السورية بقيادة الأكراد، والمعروفة باسم القوات الديمقراطية السورية، الولايات المتحدة في قتالها ضد تنظيم "داعش"، لقد انخرطت أنقرة في التحالف لأن المقاتلين الأكراد لهم صلات بحزب العمال الكردستاني، أو حزب العمال الكردستاني، الذي خاض تمردًا طويلًا ضد تركيا.

وقالت رسالة نشرت على موقع "تويتر" من قبل وزارة الدفاع التركية، إن "إرهابيين من حزب العمال الكردستاني حزب الشعب الكردستاني غير الإنساني وغير المتحضر يواصلون استهداف المدنيين الأبرياء باستخدام نفس الأساليب التي تتبعها داعش"، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردي السوري.

ونفى ميرفان كامشلو، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أن يكون المقاتلون الأكراد مسؤولين عن الهجوم اليوم السبت.

واتهمت تركيا بمحاولة تشويه القوة وتحويل اللوم على "المذابح والانتهاكات"، التي ارتكبها المتمردون السوريون، الذين يعملون كحليف رئيسي لتركيا في سوريا، والذين اتُهموا بارتكاب أعمال وحشية خلال الهجوم التركي الأخير.

وكانت البلدة التي وقعت فيها هجمات اليوم، تحت سيطرة تركيا خلال توغل عسكري قبل ثلاث سنوات، وتبعد حوالي 17 ميلًا عن الحدود السورية التركية، عززت الحكومة التركية جهودها التنموية في المدينة، والتي تشمل ملايين الدولارات التي تنفق على مستشفى جديد وتجديد المدارس، كدليل على قدرتها على استعادة النظام والهدوء في شمال سوريا.

