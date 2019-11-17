توقف شبه كامل لخدمات الإنترنت في إيران

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أفادت مصادر إيرانية، مساء السبت، بتوقف شبه كامل لخدمات الإنترنت في إيران، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وقتل 4 متظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غربي إيران، خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين خلال التظاهرات الحاشدة التي اندلعت في إيران، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.



وقتل المتظاهر في مدينة سيرجان وسط الاحتجاجات التي أسفرت كذلك عن إصابة عدد آخر بجروح. وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين أغلقوا طريقا رئيسيا في العاصمة طهران، بينما دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي الشباب للانضمام إلى الاحتجاجات الغاضبة. وقتل المتظاهر في مدينة سيرجان وسط الاحتجاجات التي أسفرت كذلك عن إصابة عدد آخر بجروح. وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين أغلقوا طريقا رئيسيا في العاصمة طهران، بينما دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي الشباب للانضمام إلى الاحتجاجات الغاضبة. وكانت التظاهرات خرجت في عدد من المدن الإيرانية أمس الأول احتجاجا على إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد. من جانبها أفادت المعارضة الإيرانية بأن قوات مكافحة الشغب هاجمت المحتجين في مدينة مشهد واعتقلت عددا منهم. Advertisements وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن احتجاجات متفرقة جرت في مدن بينها مشهد وبيرجند وبندر عباس، وكذلك في غشسارات والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر.