توقف شبه كامل لخدمات الإنترنت في إيران

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وقتل 4 متظاهرين في مدينة بهبهان جنوب غربي إيران، خلال اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين خلال التظاهرات الحاشدة التي اندلعت في إيران، احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.
وقتل المتظاهر في مدينة سيرجان وسط الاحتجاجات التي أسفرت كذلك عن إصابة عدد آخر بجروح. وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين أغلقوا طريقا رئيسيا في العاصمة طهران، بينما دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي الشباب للانضمام إلى الاحتجاجات الغاضبة.
وكانت التظاهرات خرجت في عدد من المدن الإيرانية أمس الأول احتجاجا على إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود في أوج أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد.
من جانبها أفادت المعارضة الإيرانية بأن قوات مكافحة الشغب هاجمت المحتجين في مدينة مشهد واعتقلت عددا منهم.
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن احتجاجات متفرقة جرت في مدن بينها مشهد وبيرجند وبندر عباس، وكذلك في غشسارات والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر.
وعمد عدد من المحتجين في طهران إلى قطع طرق «أوتوستراد همت» و»أوتوستراد حكيم» عبر إطفاء محرك السيارات بغية الاحتجاج على رفع أسعار الوقود، كما أغلقوا «أوتوستراد إمام علي» أحد أکبر الطرق الرئیسیة في العاصمة.
كما أغلق آخرون أحد الطرق الرئيسية في مدينة أصفهان «وسط إيران» بالسيارات، رفضا لتلك الزيادات المفاجئة، وكذلك شهدت مناطق شيراز وسلطان أباد، عاصمة محافظة فارس جنوب إيران، إغلاقا للطرق، حيث عمد بعض المحتجين إلى إحراق الإطارات.