الكابتن ماجد.. عاد إليكم من جديد!

مباريات “الكابتن ماجد” الكارتونية، والتي كانت سبب عشق عدد كبير منا للساحرة المستديرة، لم تنتهي بعد، وذلك الساحر المسمى “ماجد” وزملاءه ومنافسيه من “ياسين” و”بسام” وغيرهم، سيعودون لمداعبة الكرة في شاشاتنا ومخيلتنا من جديد.
المتعة، ليست هي “عصبة الأبطال الأروبية”، و”المونديال” و”البطولة الاحترافية؟؟” فقط، بل هي أيضا مباريات “الكابتن”، معشوق الملايين من الأطفال والكبار أيضا، ومتعتها تكمن في كون تسديدات الكابتن تجعلنا مشدوهين ومنتظرين بشغف طول يوم كامل بل حلقتين، حتى نكتشف هل ولجت الشباك أم صدها الحارس المتألق “ياسين”.
غير أن هذه المتعة لا ترعاها “الفيفا”، بل هي نتاج مخيلة وإبداع الياباني يوسي تاكاهاشي، مبدع السلسلة ومؤلفها ومنتجها.
تاهاشي، توصل لاتفاق رسمي مع قنوات MBC من أجل بث مبارياته الجديدة على قناة 3 MBC، وذلك حسب ما أكده مدير القناة أشرف يونس، في تصريح له لصحيفة “الرياضية” السعودية.
وقال يونس إن هذه الخطوة تهدف إلى “المساهمة في بناء جيل يتخذ من الرياضة نمط حياة صحية تؤثر إيجابا في بناء الصحة الجسدية والفكرية والنفسية”.
وأضاف: “لطالما رسم مسلسل الكابتن ماجد الابتسامة على وجوه أجيال متعاقبة من الأطفال واليافعين في عالمنا العربي، وكان له فضل كبير في إدخال حب كرة القدم والحماسة والتنافس الرياضي إلى قلوب الملايين من الأطفال”.
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