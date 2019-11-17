أمن القصر الكبير يوقف شخصا تسبب في حادثة سير لشرطية

تمكنت العناصر الأمنية اليوم السبت، بالقصر الكبير، من توقيف شخص موضوع مذكرات بحث وطنية تسبب في حادثة سير لشرطية قبل أن يلوذ بالفرار.

وبحسب المعطيات المتوفرة فإن المشتبه فيه يبلغ من العمر 40 عاما، جرى اعتقاله من طرف فرقة الأبحاث التابعة لمصلحة الضابطة القضائية، داخل منزله بحي المناكيب بمدينة القصر الكبير.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على عدة قطع من مخدر الشيرا معدة للبيع، وحوالي 70 قرصا مخدرا من أربعة أنواع مختلفة، إضافة إلى 10 قنينات خمر مهربة، وهاتفين نقالين، إضافة إلى مبلغ مالي.

وقد تم وضع الموقوف، وهو من مواليد 1978، تحت الحراسة النظرية للتحقيق معه وتقديمه إلى العدالة.