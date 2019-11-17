ربيعي يُسقط منافسه المكسيكي ويحقق انتصاره العاشر في ملاكمة المحترفين

واصل محمد ربيعي، البطل المغربي في رياضة الملاكمة، سلسة انتصاراته وذلك بعد أن حقق انتصارا جديدا على حساب بطل المكسيك خيسوس غيرولو، في النزال الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت، بألمانيا.

وفاز بطل العالم في ملاكمة الهواة بقطر، على خصمه المكسيكي بالنقاط، بعد أن نال إجماع الحكام.

ويعتبر هذا الفوز هو العاشر على التوالي للملاكم المغربي، منذ أن دخل عالم الملاكمة الاحترافية، محافظا على سجله خاليا من الهزائم.