5 قتلى بينهم 3 أطفال في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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العين الإخباريةالأحد 2019/11/17 01:56 ص بتوقيت أبوظبي
الشرطة الأمريكية في موقع حادث سابق
قالت الشرطة الأمريكية إن 5 أشخاص بينهم 3 أطفال قتلوا في حادث إطلاق نار داخل منزل في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، السبت.
وقال الضابط مات دوبس من قسم شرطة سان دييجو، في تصريحات صحفية، إن "فتى يبلغ من العمر 11 عاماً نجا من الحادث ويخضع لعملية جراحية".
وأضاف أن "من بين القتلى رجل يبلغ من العمر 31 عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 29 عاماً، وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و9 سنوات".
وذكرت شبكة "إن بي سي سان دييجو" في وقت لاحق أن الطفل البالغ من العمر 3 سنوات عثر عليه ميتاً في مكان الحادث، فيما لقي الطفلان البالغان من العمر5 و9 سنوات في مستشفى محلي.
أفادت الشبكة الإخبارية بأن "مطلق النار المشتبه به هو من بين القتلى. وأنه يعتقد أن جميعهم ينتمون إلى عائلة واحدة".
وبحسب الشرطة فإنها تحركت بعد تلقيها إلى مقر المنزل في "بارادايس هيلز"، وهو حي لعمال الطبقة المتوسطة، بعد تلقيها مكالمة من امرأة، توفيت الآن، وكانت في المنزل.
وأضافت الشرطة أنها "تلقت مكالمة ثانوية من قريب كان يعيش في الجوار، وأن أحد الجيران أبلغ عن سماع الجدل وما بدا وكأنه مسدس ينطلق"، وفقاً لشبكة إن بي سي سان دييجو.
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