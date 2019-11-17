شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. حرق تمثال الخميني بمدينة شهريار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات تداول رواد التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو مصور، لحرق تمثال قائد الثورة الإسلامية الإيرانية "الخميني" بمدينة شهريار.

Advertisements وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت الخميس الماضي ارتفاع أسعار الوقود، وهو الأمر الذي قبله الإيرانيين في معظم المدن بالرفض، وأعلنوا التظاهر ضد قرار رفع أسعار الوقود.

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