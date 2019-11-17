شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: الصفدي يرفض رئاسة الحكومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت) أصدر الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بياناً مساء اليوم (السبت) يطلب فيه سحب إسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة. وجاء في البيان: "... أشكر فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري وكل من اقترح اسمي، لتشكيل الحكومة العتيدة، ألا أنني ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين تمكنّها من اتخاذ اجراءات انقاذية فورية تضع حدًا للتدهور الإقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع.. وعليه، أطلب سحب إسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد. حمى الله لبنان والشعب اللبناني وشبابه.

أصدر الوزير اللبناني السابق محمد الصفدي بياناً مساء اليوم (السبت) يطلب فيه سحب إسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة. وجاء في البيان: "... أشكر فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري وكل من اقترح اسمي، لتشكيل الحكومة العتيدة، ألا أنني ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين تمكنّها من اتخاذ اجراءات انقاذية فورية تضع حدًا للتدهور الإقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع.. وعليه، أطلب سحب إسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد. حمى الله لبنان والشعب اللبناني وشبابه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان: الصفدي يرفض رئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.