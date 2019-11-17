شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: المقاومة تدعو الأمن لترك صفوف النظام والانضمام إلى جبهة الشعب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)
قالت المقاومة الإيرانية، إن 8 متظاهرين قضوا حتفهم برصاص قوات الحرس الثوري في «سيرجان» و«بهبهان» (3 مواطنين) و«كرج» و«شيراز» و«خرمشهر» و«مريوان».
ووجه المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تحياته للشعب المنتفض والشباب المنتفضين، مشيراً إلى أن الأرض باتت في كل مكان تهتزّ وتتزعزع تحت أقدام الملالي وقوات الحرس من بيروت إلى بغداد والآن في طهران.
ودعا متحدث مجاهدي خلق، ضباط الجيش والجنود والمنتسبين الأوفياء بالشعب، إلى ترك صفوف النظام والانضمام إلى جبهة الشعب والانتفاضة، مُطالباً رجال الأمن ومنتسبي الجيش النظامي، ألا يفتحوا النار على المواطنين وأن يضعوا أسلحتهم على الأرض ويسلّموها للشعب.
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