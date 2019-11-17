علق عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على آخر المستجدات الحكومية، قائلا "اذا حدا مفكّر انّو التعطيل الحكومي بيخدمو يتذكّر بس انو الموجة لبتجيبك ع الشط هي ذاتها بلحظة بتبلعك خصوصي اذا بعدك مبتدأ ب​السباحة​ والمدرّب همّو بحالو".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل عن التعطيل الحكومي: "الموجة لبتجيبك ع الشط هي ذاتها بلحظة بتبلعك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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