عطالله عن صعوبة المرحلة: أي إسم سيطرح حاليا سيكون مصيره كمصير الصفدي

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​جورج عطالله​ إلى أن "رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ أكد أنه توافق مع رؤساء الحكومات السابقين ​فؤاد السنيورة​، ​نجيب ميقاتي​ و ​تمام سلام​ على الدعم المطلق للوزير السابق ​محمد الصفدي​ وإذ نرى ان رؤساء الحكومات السابقين أصدروا بيانا يؤكدون فيه أنهم غير موافقين على هذا الطرح وأنهم يدعمون الحريري"، معتبراً أن "هناك استخفافا بالموضوع وبمصير لبنان واللبنانيين".

وفي حديث تلفزيوني، اكد عطالله "إننا نمر بفترة دقيقة وكبيرة وصعبة"، مشيراً إلى "إنني اتوجه لمن يقول أننا عدنا للمربع الاول والنقطة الاساسية بالقول أننا لم نخرج قط من المربع الاول لان أي إسم سيطرح في هذه الفترة سيكون مصيره كمصير محمد الصفدي".