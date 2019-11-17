رعية القديسة مريم في دبي أحيت احتفالا بمناسبة سنة التسامح

أَحيت رعية القديسة مريم في دبي احتفالًا، انسجامًا مع الفعاليّات الّتي تعمّ ​الإمارات​ بمناسبة سنة التسامح.

افتَتح الاحتفال وزير التسامح الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في حضور سفير الفاتيكان في منطقة ​الخليج العربي​ رئيس الأساقفة فرنسيسكو مونتيسللو باديلا، النائب الرسولي على جنوب الجزيرة العربية المطران بول هندر، رهبان وراهبات، حشد من الإماراتيين وأبناء الجاليات العربية والأجنبية المقيمين في الإمارات.

وقد شدّدت الكلمات على أهميّة عيش قيم التسامح على أرض الإمارات الحريصة على قبول الآخر والوحدة في التنوّع.

وتضمّن الاحتفال تقديم ألبوم غنائي خاص بعنوان: "شكرًا الإمارات" أنشدته جوقة باللغتَين العربيّة والإنكليزيّة، إضافة إلى عروض مسرحيّة ورقصات فولكلوريّة.