الصفدي طلب سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة

لفت الوزير والنائب السابق ​محمد الصفدي​، في بيان، إلى أنّ "بعد أيام قليلة على إبداء رئيس الحكومة المستقيلة ​سعد الحريري​ رغبته بتكليفي ل​تشكيل الحكومة​ العتيدة، مؤكّدًا دعمه الكامل والمطلق وواضعًا فريق عمله في تصرّفي، كان لا بدّ منّي وكرجل مسؤول ومُدرك لخطورة هذه المرحلة أن أَقوم بسلسلة مشاورات ولقاءات مع الأفرقاء السياسيّين، وكان آخرها الليلة مع الحريري لبحث كيفيّة تشكيل حكومة مُنسجمة، تستجيب لمطالب الشارع المحقّة، خصوصًا وأنّ ​لبنان​ يمرّ بمرحلة مفصليّة من تاريخه تتَطلّب الوعي والحكمة".

وأوضح أنّ "بياني يأتي ردًّا على الرغبة الّتي أبداها مختلف الأفرقاء بطرح اسمي للتكليف وعلى رأسهم الحريري، للقول إنّ بعد ثلاثين يومًا على وجود الناس في الشارع للمُطالبة بأبسط حقوقهم المهدورة، انّ الوضع لم يعد يحتمل الانتظار ولا المراوغة ولا المشاورات الإضافيّة".

وشدّد الصفدي على "أنّني أشكر رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ والحريري وكلّ من اقترح اسمي، لتشكيل الحكومة العتيدة، إلّا أنّني ارتأيت أنّ من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الأفرقاء السياسيين، تُمكنّها من اتخاذ إجراءات إنقاذيّة فوريّة تَضع حدًّا للتدهور الإقتصادي والمالي، وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع".

وأعلن أنّ "عليه، أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة، وآمل أن يتمّ تكليف الحريري من جديد".