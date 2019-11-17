شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تستقبل مقاتلى داعش على أراضيها ..وأردوغان يقرر ترحيل 40 ألف لاجىء منهم 6000 سورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الوقت الذى تم الإعلان فيه أن أمريكا وافقت فى البداية على الحرب التركية على سوريا مقابل استقبال أنقرة لمقاتلى داعش على اراضيها، أعلنت أنقرة أنها قامت بترحيل ما يزيد عن 40 ألف لاجئ، بينهم أكثر من 6 آلاف سوري من إسطنبول منذ إطلاقها حملة ضد الهجرة غير الشرعية، وإعادتهم إلى محافظات كانوا قد تسجلوا فيها.
ونقلت صحيفة أحوال التابعة للمعارضة التركية عن منظمتى العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الشهر الماضي قولهما أن تركيا ترسل اللاجئين السوريين قسرا إلى شمال سوريا.
وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّه ما زال يتم ترحيل السوريين ليس فقط من إسطنبول، ولكن من مناطق تركية أخرى، مُطالباً الأمم المتحدة التحرّك لإيقاف الحملة الهمجية بحق السوريين.
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