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نص مليون يورو منحة لتجديد قاطرات سكك حديد مصر أمام البرلمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشـئون الاقتصــادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق منحة، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات.

وتتضمن المنحة المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو والموقع بتاريخ 19/8/2019، ويأتي الهدف لتسهيل التنفيذ فى الوقت المناسب والفعال لعملية شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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ويأتي ذلك بتعيين مستشار مختص لمساعدة الهيئة فى عملية الشراء، بما فى ذلك إعداد المواصفات الفنية وجميع جوانب المشتريات، وإدارة العقود وصرفها.

 

 

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