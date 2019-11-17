شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سياحة البرلمان": نناقش مشكلات النقل السياحى بحضور 4 وزارات غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن اللجنة ستتابع مدى تنفيذ توصيات اللجنة في موضوع المشاكل والمعوقات والسلبيات التي تواجه المستثمرين السياحيين فيما يخص النقل السياحي، غداً في اجتماع لها بمجلس النواب.
وأضاف "صدقى"، أن اللجنة ستستكمل متابعة هذا الملف في اجتماع آخر في ذات اليوم، بحضور ممثلين لأربع وزارات، السياحة والنقل والصناعة والمالية، إضافة إلى إتحاد الصناعات وغرفة شركات السياحة، فضلاً عن أعضاء اللجنة.
وكانت لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، عقدت اجتماع لها في فبراير الماضى برئاسة النائب عمرو صدقى، لمناقشة مشكلات قطاع النقل السياحى، بحضور ممثلين عن وزارات السياحة والداخلية والنقل والبيئة، وغرف السياحة.
وطالب النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بضرورة التعاون مع العاملين بالقطاع السياحى بمختلف أنواعه للنهوض بهذا القطاع الحيوى من عثراته وأزماته التى يواجهها على مدار السنوات الأخيرة.
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