تونس: افتتاح مهرجان أيام قرطاج للفنّ المعاصر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتح مهرجان أيام قرطاج للفن المعاصر، دورته الثانية بمدينة الثقافة في العاصمة تونس، مساء اليوم السبت، تحت شعار " الفن ينجز"، ومن المعلوم أن هذه الدورة تنظمها وزارة الثقافة والوكالة التونسية للتراث إلى غاية 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وتشهد الدورة مشاركة 26 فنانًا أجنبيًا من 18 بلدًا، من بينهم تركيا وقطر والسودان وساحل العاج وبلجيكيا، إضافة إلى مشاركة 70 عارضًا تونسيًا، كما سيتم خلالها عرض أشكال فنية متعددة من بينها الرّسم التشكيليّ والنّحت والحفر والفنّ التّجريدي والفن المفاهيميّ.

وانتظمت بمدينة الثقافة، مجموعة من الأجنحة المخصصة للعرض منها أجنحة الدول الأجنبية وجناح وزارة الثقافة وجناح خاص بالمبدعين الشبان وأجنحة اتحاد الفنانين التشكيليين والرابطة التونسية للفنون التشكيلية ونقابة الفنانين التشكيليين.

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(الأناضول)

وقالت سماح الباجي، مديرة المهرجان، إن "هذه الدورة سبقتها بأسبوع دورة في الجهات شملت محافظتي تطاوين (جنوب) والقصرين (وسط غربي)، وذلك من أجل تكريس مبدأ اللامركزية الثقافية".

وتابعت أنه تم خلال هذه الدورة الاشتغال على فن الشارع أكثر من الدورة السابقة، مشيرة إلى أنه تم إشراك الفنانين التونسيين، من أجل إعادة الاعتبار لمجهوداتهم التي بذلوها طيلة سنين، وأكّدت أن هذا المهرجان يهدف إلى إبراز الانتاج الفني التونسيّ وتنظيم هذا القطاع.

تسمية

وسيتم خلال حفل الختام توزيع جوائز متمثلة في جائزة المبدعين الشبان وجائزة النقد الثقافي وجائزة أيام قرطاج الجهوية للفن المعاصر.