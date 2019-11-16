- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادي حوثي على يد شقيقه بهذه الطريقة! والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
صورة أرشيفية
لقي قيادي في استخبارات المليشيا الحوثية مصرعه في صنعاء في ظل تكتم كبير من قبل الجماعة.
وذكرت مصادر أن عصام ناصر الطبيب -رئيس شعبة التحقيقات في "جهاز الأمن الوقائي" التابع للحوثي، قُتل على يد شقيقه الأصغر، بسبب خلافات شخصية دبت بينهما يرجح أنها على اقتسام منهوبات.
وينتمي الصريع الطبيب إلى أسرة هاشمية في محافظة عمران، وأسهم في معاناة الآلاف من الأسر اليمنية التي اختطف أقارب لها من قبل المليشيا، ومات الكثير منهم في معتقل الأمن الوقائي نتيجة التعذيب الذي يشرف عليه عصام الطبيب ذاته.
وسجلت منظمات يمنية ودولية وفاة الآلاف من المختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي، بسبب التعذيب الوحشي الذي يمارس ضدهم لانتزاع أقوال واعترافات لا علاقة للمعتقلين بها وبطريقة إجرامية وعنصرية مشينة.
وتأتي تسمية "جهاز الأمن الوقائي" بدلا عن "جهاز الأمن القومي" المعروف الذي ألغته المليشيا بموجب توجيهات عليا في الجماعة وكان تابعا للدولة قبل الانقلاب الحوثي واجتياح صنعاء في العام 2014.
وهو الجهاز ذاته الذي قامت المليشيا الإيرانية بعزل كافة قياداته السابقة واستبداله بشخصيات سلالية يتم توجيههم وتلقي تدريباتهم الاستخباراتية بالربط المباشر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وإشراف مباشر من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وقيادات مقربة منه.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قيادي حوثي على يد شقيقه بهذه الطريقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.