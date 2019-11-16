العمل الأردنية توضح حقيقة معلومات متداولة بشأن "تصاريح العمل الحرة"

السبت 16 نوفمبر 2019

وزارة العمل الأردنية

أوضحت وزارة العمل الأردنية أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن معلومات حول "تصاريح العمل الحرة" غير صحيحة.



وقالت وزارة العمل، اليوم السبت، إن الأنباء المتداولة عن فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة الوافدة المخالفة وإصدار تصريح المياومة "الحر" نسبتها إلى مصدر في وزارة العمل "بعيدة عن الواقع تماماً"، وفقاً لوكالة أنباء الأردن "بترا".

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وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الخطيب: "إنه لا يوجد ما يسمى مصدر مطلع أو رفض نشر اسمه باعتبار أن الوزارة منفتحة على مختلف وسائل الإعلام ولديها مصادر موثوقة ومنها مديرية الاتصال والإعلام المجتمعي".

وبين الخطيب أن الوزارة أصدرت نحو 10 آلاف تصريح عمل لعمال المياومة "الحر" حتى تاريخه على عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام، وشتان ما بين 40 و 10 آلاف.

وتابع: كما أن إجراءات تصويب الأوضاع تسير وفق ما هو مرسوم لها بل هي الأفضل على مدى السنوات السابقة، لأنها لا تستهدف فقط أموال الخزينة وإنما تنظيم فعلي لسوق العمل.

وأشار إلى أن وزارة العمل تقوم بنشر المعلومات والبيانات المتعلقة بفترة تصويب الأوضاع بعد انتهاء المدة من أجل تدقيق المعلومات بشكل صحيح ومن ثم نشر المعلومات لمختلف وسائل الإعلام.

وقال إن وزارة العمل تبذل كل جهودها لتنظيم السوق المحلي وتوجيه العمالة الوافدة إلى مهن لا يقبل عليها الأردنيون في الوقت الحاضر، ورفع نسبة مشاركة الأردنيين في سوق العمل من خلال إغلاق عشرات المهن أمام العمالة الوافدة.