مظاهرات حاشدة بالتشيك في ذكري الثورة المخملية

السبت 16 نوفمبر 2019

محتجون في التشيك

احتشد الآف المتظاهرين في التشيك، اليوم السبت، في شوارع براغ في أحد أكبر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في البلاد منذ سقوط النظام الشيوعي، داعين رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيس إلى التنحي، حسب ما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

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وجاءت المظاهرات في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي عشية الذكرى الـ30 للثورة المخملية، وجزء من موجة عالمية من السخط الناجم عن الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، وانتهاك سيادة القانون.

ولكن على عكس الاضطرابات التي أصبحت مميتة وأسقطت الحكام من لبنان إلى بوليفيا، لايُرجح أن تخفف الاحتجاجات التشيكية، قبضة رئيس الوزراء أندريه بابيس على السلطة.

وبدلاً من ذلك، ستشبه هذه الاحتجاجات على الأرجح المعارضة الصوتية غير المؤثرة، في بولندا، والمجر، أين تمسكت التيارات الشعوبية الحاكمة بالسلطة رغم الاتهامات بتراجع الديمقراطية فيها.