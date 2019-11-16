ارتفاع قتلي احتجاجات تشيلي  إلى 23 شخصاً 

السبت 16 نوفمبر 2019

احتجاجات تشيلي

ارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها تشيلي منذ شهر، إلى 23 شخصاً بعد موت شاب في مسيرة بالعاصمة، وف ما أعلنت الحكومة اليوم السبت.

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وكان الشاب يشارك في مسيرة في ميدان إيطاليا بؤرة الاحتجاجات، عندما تعرض لأزمة قلبية، ونقل إلى مستشفى قريب أين توفي، وفقاً لمساعد وزير الداخلية.

وأسفرت احتجاجات أمس الجمعة، عن اعتقال 268 شخصاً، وإصابة 26 متظاهر، وفقاً لتقرير رسمي.

يشار إلى أن الاحتجاجات في تشيلي اندلعت في 18 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، بعد ارتفاع أسعار تذكرة المترو، ولكنها تحولت إلى غضب شعبي ضد الحكومة، والنظام الاقتصادي المتفاوت في البلاد.