قتيلان وجرحى بانفجار وسط بغداد .. والمحتجون يغلقون الطرق المؤدية إلى (أم قصر)

بغداد ـ وكالات: قالت مصادر أمنية عراقية إن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في ساحة الطيران في بغداد مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في ساحة التحرير القريبة بالعاصمة. يأتي ذلك فيما أفاد شهود عيان أن العشرات من المتظاهرين أغلقوا الطرق المؤدية الى البوابة الشمالية لميناء أم قصر التجاري شمالي الخليج بمحافظة البصرة جنوب بغداد. وذكر شهود لوكالة الأنباء الالمانية” أن العشرات من المتظاهرين قاموا بإغلاق الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر الشمالي ومنعوا دخول وخروج الشاحنات”. وأفاد الشهود العيان أن القوات العراقية تحيط بالمتظاهرين . وكانت السلطات العراقية بالتعاون مع الزعامات العشائرية، قد تمكنت في السابع من الشهر الجاري من إعادة افتتاح الطرق المؤدية إلى بوابات ميناء أم قصر بعد اغلاق دام نحو اسبوع. من جهة أخرى، أفاد متظاهرون عراقيون بمقتل عراقي يشارك في المظاهرات بساحة التحرير برصاص مسلحين مجهولين في أحد احياء شمال بغداد. وقال المتظاهرون في ساحة التحرير إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشط المدني عدنان رستم في حي الحرية شمالي بغداد، ما ادى إلى مقتله في الحال ولاذوا بالفرار. وعبر المتظاهرون عن حزنهم العميق لمقتل الناشط لينضم إلى قوافل القتلى الذين سقطوا برصاص القوات الأمنية خلال المظاهرات الاحتجاجية التي تجتاح مناطق متعددة في العراق.