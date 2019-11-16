المركزي الإيراني: رفع أسعار البنزين يشكل 4% من معدل التضخم

قتيل في احتجاجات ضد القرار

طهران ـ وكالات: أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي أن رفع أسعار البنزين يشكل 4 بالمئة من معدل التضخم في ايران. وأكد همتي في تدوينة على موقع الانستجرام أن سعر الدولار في السوق الحرة استقر عند معدل 11400 ريال في الشهور الثلاثة الماضية، فيما شهد ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة عن الشهور الثلاثة السابقة، إثر توقعات الطلب الفصلي للعملة والعوامل السياسية وأجواء رفع سعر البنزين، حسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية. وكانت إيران فرضت أمس الاول قيودًا على الحصص الشهرية لمبيعات الوقود المدعم حسب استهلاك كل سيارة، وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”. وأضافت الوكالة أنه في حال تجاوز الحصة المقررة، فإن سعر لتر البنزين سيتضاعف ثلاث مرات، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من 15 نوفمبر، سيكون سعر البنزين المدعوم 15 ألف ريال لكل لتر ويغطي هذا السعر 60 لترًا شهريًا لكل مركبة، مع وجود اختلافات حسب نوع السيارة. كما سترتفع أسعار الغاز بعد تجاوز الكمية المدعومة من 10 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال. الى ذلك، ذكرت وكالة أنباء الطلبة أن قتيلا سقط في مدينة سيرجان الإيرانية خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد أن بدأت الحكومة الايرانية في تقنين توزيع البنزين وزيادة أسعاره بواقع 50 في المئة على الأقل. ونقلت الوكالة عن مسؤول بالمنطقة يُدعى محمد محمود أبادي قوله “قُتل شخص في سيرجان”. ووفقا لوكالة فارس شبه الرسمية للأنباء، فقد احتج مئات الأشخاص على ارتفاع أسعار البنزين في مناطق مثل مدينة مشهد في شمال شرق ايران وفي إقليم كرمان بجنوب شرق ايران وفي إقليم خوزستان.