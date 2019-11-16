(ستاندرد أند بورز) تخفض تصنيف لبنان ..وتحذير من التحول إلى دولة عاجزة

في السياسة 17 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

أعلن عن مناقصة لشراء البنزين95 أوكتان

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: خفضت “ستاندرد اند بورز” للتصنيفات الائتمانية تصنيف لبنان بفعل تنامي المخاطر المالية والنقدية. وقالت “ستاندرد آند بورز” إن تصنيف لبنان جرى خفضه إلى (‭C/CCC‬) من (‭B/B-‬)، بحسب “رويترز”. وقالت الوكالة إن تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد بلبنان يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات داخلة للودائع إلى البنوك، مشيرة إلى أن النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية. من جهتها، حذرت صحيفة لبنانية من تفاقم الأمور في لبنان لتتحول لبنان إلى دولة عاجزة على كل المستويات. وقالت صحيفة “الجمهوية” اللبنانية في عددها الصادر امس :”يبدو الواقع اللبناني مضبوطاً على غليان مخيف من دون سقف، بما ينذر، مع تفاقم الأمور، بتدرّج الأزمة الى ما هو أخطر من الشكل الذي تبدو عليه في هذه الفترة، ليس فقط إلى أزمة حكم أو أزمة حكومة مستعصية الولادة، بل إلى دولة عاجزة على كل المستويات”. وأضافت: أن أخطر ما في هذه الاجواء يتمثل في تعمد وضع الجيش اللبناني على منصة التصويب المريب، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامات استفهام عما إذا كان البعض يحاول كسر هيبة المؤسسة العسكرية ودورها كحام للاستقرار الداخلي وضامن لأمن كل اللبنانيين.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

من جهة اخرى، قالت ندى بستاني وزيرة الطاقة اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال لرويترز إن لبنان سيطرح مناقصة حكومية لشراء بنزين 95 أوكتان الشهر القادم على سبيل التجربة مما سيغطي حوالي عشرة بالمئة من الاحتياجات السنوية، مضيفة أن النتائج ستحدد ما إذا كانت الحكومة ستصبح مشتريا في الأمد الطويل. وقالت بستاني إن المناقصة جرى الإعلان عنها بعد أن سعى مستوردون من القطاع الخاص، الذين يشترون بشكل أساسي البنزين للبنان، لزيادة الأسعار بعد أن تضرروا جراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.