نقابة قطاع النفط والغاز تعلن اضرابا عاما يوم غد الاحد

اعلنت النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط والغاز بالعراق، السبت، اضرابا عاما يوم غد الاحد، مبينة ان ذلك جاء من اجل مساندة المتظاهرين بالعراق.

وقال رئيس النقابة جعفر جواد جعفر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تلبيه لنداء الوطن ومساندتنا إلى الإخوة في ساحات التظاهر في عموم العراق والمطالبة بالحقوق المشروعة تعلن النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط والغاز في العراق بالاضراب العام في عموم العراق وفي جميع مفاصل القطاع النفطي".

واضاف ان "ذلك جاء احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعاني منها أبناء الوطن والمطالبة بالحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور وايماننا منا أعضاء النقابة العامة للعاملين في قطاع النفط والغاز في العراق ومساندتنا الكاملة للمتظاهرين في عموم العراق".