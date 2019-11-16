بعد ذي قار.. ميسان تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

اعلنت محافظة ميسان، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الاحد. وقال المحافظ علي دواي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام في جميع دوائر الحكومية ليوم غد الاحد". Advertisements واضاف ان "ذلك جاء دعما لمطالب المتظاهرين السلميين". يذكر ان محافظة ذي قار قررت اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد احد لدواع امنية.

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