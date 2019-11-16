متظاهرو الديوانية يعلنون غدا إضرابا عاما

اعلن متظاهرو محافظة الديوانية، السبت، ان يوم غد الاحد سيكون اضرابا عاما. وقال مراسل الخليج 365، ان متظاهري الديوانية اعلنوا ان يوم غد سيكون إضرابا عاما لجميع الدوائر الحكومية في المحافظة. واضاف ان المتظاهرين سيضعون على ابواب الدوائر الحكومية لافتات كتب عليها (مغلقة باسم الشعب).

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