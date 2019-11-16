محمد الصفدي يعتذر عن عدم تولي رئاسة الحكومة اللبنانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير المالية اللبناني السابق محمد الصفدي، السبت، انسحابه من ترشيحات منصب رئيس الحكومة اللبنانية المقبلة. وأكد الصفدي دعمه لترشيح سعد الحريري رئيسا للحكومة المقبلة، بحسب قناة "LBC" اللبنانية. وطالب الصفدي، في بيان، سحب اسمه من قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة اللبنانية. وظهر الصفدي كمرشح يوم الخميس عندما قالت مصادر سياسية ووسائل إعلام لبنانية: "إن 3 أحزاب رئيسية وافقت على دعمه لهذا المنصب". واستقال سعد الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر/تشرين الأول في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة ضد نخبة حاكمة متهمة على نطاق واسع بالإشراف على فساد الدولة المتفشي، وتوجيه لبنان نحو أسوأ أزمة اقتصادية منذ حرب 1975 - 1990.

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