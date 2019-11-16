الائتلاف الحاكم بإثيوبيا يعتزم دراسة الاندماج في حزب واحد

صادقت اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم في إثيوبيا، السبت، على دراسة اندماج الائتلاف في حزب وطني واحد، يضم جميع الأحزاب الموالية للائتلاف الحالي في أقاليم عفار، الصومال الإثيوبي، هرر، جامبيلا، بني شنقول جومز.

وجاءت مصادقة اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم، الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية المكونة من 9 أعضاء لكل من الأحزاب الأربعة الرئيسية المشكلة له، في اجتماع عقدته بأديس أبابا واعترض عليه 6 أعضاء، فيما تم إجازته بالأغلبية.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن الدراسة سيتم رفعها إلى مجلس الائتلاف لإجازتها، مؤكدة أن الاجتماعات ستواصل خلال الغد لبحث عدد من الموضوعات والقضايا الراهنة.



ويسعى رئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الائتلاف الحاكم آبي أحمد إلى الإسراع في تكملة الترتيبات النهائية لاستبدال الائتلاف الحاكم المكون من 4 أحزاب إثنية بحزب وطني واحد يضم جميع الأحزاب الموالية له في أقاليم: عفار، الصومال الإثيوبي، هرر، جامبيلا، بني شنقول جومز.

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كانت هذه الأحزاب الموالية للائتلاف منذ وصوله السلطة في عام 1991 لا تتمتع بنفوذ وصلاحيات الوصول إلى أرفع المناصب في الدولة وفق منفيستو الائتلاف منها منصب الرئيس ورئيس الوزراء.

ويتولى السلطة في إثيوبيا ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية، الذي تشكل عام 1989 من "جبهة تحرير شعب تجراي"، وحزبي "الأورومو الديمقراطي أ" و"الأمهرا الديمقراطي"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا"، ووصل إلى سدة الحكم في 1991.





ومن المنتظر أن يصادق مجلس الائتلاف الحاكم الذي يمثل أعلى هيئة تنفيذية، توكل إليه مهمة القرارات الرئيسية في الائتلاف، دراسة الاندماج في حزب وطني واحد، ويتكون المجلس من 180 عضوا بواقع 45 عضوا لكل حزب.

وتعترض جبهة تحرير تجراي أحد الأحزاب الرئيسية في المؤسسة للائتلاف الحاكم في إثيوبيا بقوة على فكرة الاندماج في حزب وطني واحد، حيث أعلنت اللجنة المركزية لجبهة تحرير تجراي الشهر الماضي معارضتها توجهات آبي أحمد بتشكيل تحالف جديد يقوم على أساس فكرة الاندماج الوطني ويضم جميع الأحزاب الموالية للائتلاف الحالي في أقاليم عفار، الصومال الإثيوبي، هرر، غامبيلا، بني شنقول جومز.

وقال جيتاشو ردا، المتحدث باسم جبهة تحرير تجراي، إن الجبهة لن تكون جزءا من أي حزب وحدوي يتم تأسيسه لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة.