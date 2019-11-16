مظاهرات إيران وتهم نتنياهو.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي السياسة تتابعون: مظاهرات إيران.. حرق "المصرف الوطني" بمدينة بهبهان، وبومبيو: وقف دعم إيران للإرهاب الحل الوحيد لأزمة الشرق الأوسط، و"سوريا الديمقراطية": تركيا استخدمت دواعش في عدوانها الأخير، ومقبرة جماعية لعناصر المليشيات جنوبي طرابلس الليبية، وحمدوك: السلام والمحاسبة على رأس أولويات الحكومة السودانية.

كما تتابعون أيضا في السياسة: إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بالضفة تضامنا مع غزة، وأردوغان يطيح بـ4 رؤساء بلديات جدد ويرفع عدد المعزولين لـ24، واحتجاجات "السترات الصفراء".. تخريب وعنف واشتباكات في باريس، و"حافلة الثورة" تجول لبنان تكريسا للوحدة الوطنية، ومصادر بـ"الليكود" ترجح إدانة نتنياهو في تهم الفساد الثلاثاء.

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وفي الاقتصاد تطالعون: غلاء واحتجاجات شعبية.. عقوبات واشنطن تخنق اقتصاد طهران، وأرباح بنوك تركيا تهبط بفعل قروض أردوغان المباشرة، و17% ارتفاعا في واردات الصين من النفط الخام، وقلق المستثمرين يهبط بعائدات السندات في 3 دول أوروبية، وتعزيز التعاون بين الإمارات وأذربيجان في 14 قطاعا حيويا.

وإلى الملاعب تجدون: رغبة سيبايوس تجبر ريال مدريد على التفاوض مع أرسنال لبيعه.

وفي الفن تقرأون: "إن بارادوكس".. أول فيلم كويتي في قائمة "جولدن جلوب".

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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