الجيش الليبي يكشف مقبرة جماعية لمقاتلين مليشيا الوفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الليبي العثور على مقبرة جماعية في منطقة العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس، تضم أطفالاً قصراً ومرتزقة.



وأورد موقع قناة "218"، نقلاً عن شعبة الإعلام الحربي، في بيان السبت، أن المقبرة ضمت جثث مقاتلين في صفوف قوات الوفاق، من بينهم مرتزقة وليبيون لم تتعدَ أعمارهم 18 عاماً.

وأشارت الشعبة إلى أنها ستنشر مشاهد مصورة توضح جثث الأطفال الذين زجت بهم حكومة الوفاق في القتال، وأبلغت بذويهم أهاليهم بأسرهم على يد قوات الجيش الوطني.